وزير الاقتصاد عن انضمام السوق المالية لـ MSCI: شهادة جديدة لما حققته المملكة

علي القحطاني (صدى):

كشف محمد التويجري، معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، أنّ إعلان مؤشر ” MSCI ” انضمام السوق المالية السعودية وإدراجها ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، شهادة جديدة لما حققته المملكة من تطورات في سوقها المالية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030 .

وعن هذا الانضمام، أبان ” التويجري ” أن ذلك جاء نتيجة لعدد من الإجراءات التي اتُخذت لتطوير السوق المالية السعودية، وجعلها منافس لأكثر الأسواق تقدمًا وانفتاحًا؛ وذلك من خلال اعتماد أطر تنظيمها تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: ” الانضمام لمؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، يعزز السيولة في السوق المالية السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية ” .