  • الخميس 21

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالصور.. ليفاندوفيسكي يتوجه إلى زوجته باكيا عقب الهزيمة أمام السنغال

بالصور.. ليفاندوفيسكي يتوجه إلى زوجته باكيا عقب الهزيمة أمام السنغال

بالصور.. ليفاندوفيسكي يتوجه إلى زوجته باكيا عقب الهزيمة أمام السنغال
نواف السالم(صدى):

حققت السنغال الفوز على بولندا بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة في كأس العالم المقام في روسيا، على ملعب ” أتكريت ” أرينا ” .

وبرهن اللاعب البولندي ” ليفاندوفيسكي ” على مقولة ” زوجتك هي جيشك الوحيد ” ، ولأن الزوجة هي سند زوجها في الحياة، لجأ ليفاندوفيكسي إلى زوجته باكيًا عقب الهزيمة القاسية بالمونديال في محاولة للتخفيف عنه، وذلك ما أظهرته مجموعة من الصور.


الوسوم:,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة

ناس فاهمه تمسح دموعك عندنا زوجتك تسبك طول عمرك بك وان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *