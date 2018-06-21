بالصور.. ليفاندوفيسكي يتوجه إلى زوجته باكيا عقب الهزيمة أمام السنغال
حققت السنغال الفوز على بولندا بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة في كأس العالم المقام في روسيا، على ملعب ” أتكريت ” أرينا ” .
وبرهن اللاعب البولندي ” ليفاندوفيسكي ” على مقولة ” زوجتك هي جيشك الوحيد ” ، ولأن الزوجة هي سند زوجها في الحياة، لجأ ليفاندوفيكسي إلى زوجته باكيًا عقب الهزيمة القاسية بالمونديال في محاولة للتخفيف عنه، وذلك ما أظهرته مجموعة من الصور.
الابهاوي[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة
ناس فاهمه تمسح دموعك عندنا زوجتك تسبك طول عمرك بك وان