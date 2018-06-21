بالصور.. ليفاندوفيسكي يتوجه إلى زوجته باكيا عقب الهزيمة أمام السنغال

نواف السالم(صدى):

حققت السنغال الفوز على بولندا بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة في كأس العالم المقام في روسيا، على ملعب ” أتكريت ” أرينا ” .

وبرهن اللاعب البولندي ” ليفاندوفيسكي ” على مقولة ” زوجتك هي جيشك الوحيد ” ، ولأن الزوجة هي سند زوجها في الحياة، لجأ ليفاندوفيكسي إلى زوجته باكيًا عقب الهزيمة القاسية بالمونديال في محاولة للتخفيف عنه، وذلك ما أظهرته مجموعة من الصور.