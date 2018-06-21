إصابة شخصين إثر إندلاع حريق بأحد المباني في الجبيل

نايف السالم(صدى):

تمكن أفراد الدفاع المدني بمدينة الجبيل، صباح اليوم الخميس، من إخماد حريق إندلع في غرفة بمبنى مكون من ثلاثة طوابق.

وأسفر الحادث عن إصابة حالتين بحروق من الدرجة الأولى، فيما تم إخلاء المبنى، ونقل المصابين إلى المستشفى، وذلك وفقًا لما ذكره الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” .