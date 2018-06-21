إصابة شخصين إثر إندلاع حريق بأحد المباني في الجبيل
تمكن أفراد الدفاع المدني بمدينة الجبيل، صباح اليوم الخميس، من إخماد حريق إندلع في غرفة بمبنى مكون من ثلاثة طوابق.
وأسفر الحادث عن إصابة حالتين بحروق من الدرجة الأولى، فيما تم إخلاء المبنى، ونقل المصابين إلى المستشفى، وذلك وفقًا لما ذكره الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48759 ] نشر منذ 2 ساعتين
يادافع البلا ,,
,, الله يشفي المصابين ويعوض على المالك ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 42 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله
الله يستفيد المصابين