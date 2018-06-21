بالصور.. الأرجنتينية الحسناء صديقة كريستيانو رونالدو تشجع البرتغال ضد المغرب

نواف السالم(صدى):

دعمت الفتاة الحسناء جورجينا رودريجيز، صديقها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي فازت بها البرتغال على المغرب في كأس العالم بروسيا بعد ظهر يوم أمس الأربعاء.

وشاهدت الفتاة الشابة صاحبة الـ24 عامًا ” رودريغيز ” هدف البرتغال في الفوز في الدقيقة الرابعة فقط من انطلاق المباراة، حيث خرجت البرتغال إلى أفضل بداية ممكنة في ملعب لوزنيكي، كما أنه كان من الواضح أن الفتاة الشابة كانت تتمتع بروح جيدة طوال المباراة، وكانت ترتدي قميص البرتغال في سباق ضيق رغم أنها ولدت في الأرجنتين.

وأثارت شائعات بأن رودريغيز وكريستيانو مرتبطان الآن بإظهار خاتم ضخم من الماس في الإصبع الرابع من يدها اليسرى؛ حيث يظهر في إصبع صديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز حلقة ضخمة من الماس بينما تهلل به خلال فوز البرتغال ضد المغرب.

وأثارت رودريجيز إشاعات الانفعال بينما كانت تمسك بيدها أثناء التحدث إلى صديقها، حسب ما أوضحته الصور، وكانت جورجينا رودريجيز حاضرة حيث تغلبت البرتغال على المغرب بهدف نظيف يوم الأربعاء

وروّجت رودريجيز ألوان البرتغاليّة يوم الأربعاء عندما رأت صديقها يفوز، وشاهدت الفتاة، التي ارتدت قميص رقم 7 الخاص بـ ” رونالدو ” ، الهدف الوحيد في المباراة في وقت مبكر.

وأصبح كريستيانو رونالدو أكثر الهدافين الأوروبيين غزارة في تاريخ كرة القدم الدولية مع 85 هجمة ويحتل المركز الثاني في القائمة العالمية، وكان القميص الذي كانت ترتديه في المباراة هو القميص رقم 7 الشهير الحائز على جائزة Ballon d’Or.

تم تصوير اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً مع أصدقائه وتناغم مع المشجعين حيث خرجت البرتغال بفارق ضئيل من الفوز 1-0 في موسكو، وقد لا يكون عرضًا رائعًا من البرتغال لكن رونالدو وشركاه سيسعدان بالنتيجة بعد تعادلهما الافتتاحي ضد أسبانيا، بينما رفعت صديقة رونالدو بفخر علم البرتغال قبل انطلاق المباراة في المجموعة الثانية.