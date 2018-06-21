بالفيديو.. أصالة تسكت الحاضرات لحفلتها: ” انتم ماينفع معكم إلا المطرب السوداني “
تألقت المطربة السورية أصالة نصري، في حفلها الغنائي الأول بالمملكة للنساء، على مسرح مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مساء أمس الاربعاء.
وتفاعلت الحاضرات مع أغنيات المطربة أصالة بشكل حماسي، مرددات الأغاني معها ، مما دفعها لوقف غنائها ، وتحدثت عن المطرب السوداني الذي طلب من الجمهور منفعلا في حفل سابق إما يغني أو يغني الجمهور .
وقالت أصالة للجمهور : ” أنا مبسوطة وطايرة معكن أنكن بتغنوا معي بس في مطرب سوداني نفسي أحضره بيعصب كتير إذا غنيتم فما بالكم لو غنيتوا بهيك شكل ” .
ولاقى الحفل تفاعلا كبيرًا من السيدات ممن كانوا يصرخن بصوت عالي ” بحبك ” .
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نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 51 دقيقة
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اللهو البريء[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يخفي حسك ياشيخة…
ياصايعة …الله يغضب عليك ويسمعنا فيك بأسه…
….
مغابش[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 23 دقيقة
شايفه نفسها زود
ومن تكون اصالة