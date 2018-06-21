” كراني ” يحدد مناطق تبلغ حرارتها 50 درجة مئوية

نايف السالم(صدى):

أعلن خبير الأرصاد الجوية حسن كراني أن فصل الصيف يبدأ بصورة فعلية بعد ظهر اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه سيتميز برياح موسمية حارة وجافة تستمر حتى 23 سبتمبر.

وقال كراني في تغريدة له : ” ستشهد المملكة خلال الصيف حرارة عظمى ما بين 44 – 48 مئوية في الظل باستثناء المصايف “.

وتوقع أن تصل درجة الحرارة على بعض المناطق حاجز الـ50 مئوية، مؤكدًا أنها واردة خاصة على القطاع الشرقي وأجزاء من الوسطى وتحديدًا شرقها.

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