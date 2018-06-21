فضح أسماء معرفات ” توتير ” التي تهاجم المملكة
يستمر تنظيم الحمدين في التخبط، فما زال لم يجد مخرجًا سوى السعي خلف إحداث الفتن بهدف تفتيت قوة المملكة باعتبارها الأولى في مكافحة عمليات قطر الإرهابية والمبادرة دائماً بالتصدي لها .
ومازالت الدوحة تدس عدد من الخلايا الإلكترونية الوهمية بالتعاون مع دول الإرهاب المُعادية للسلام العربي ، من خلال إنشاء حسابات وهمية سخرتها لبث الكراهية ونشر خطاب العدوان بين المواطنين ، من خلال انتحال شخصية مواطن سعودي بصورة يتم تصميمها بالفوتوشوب وبإضافة اسم لأحد القبائل المعروفة بالمملكة .
وتم رصد عدد من الحسابات المزيفة المنسوبة لمواطنين سعوديين، من أبرزها :
تركي الشلهوب وضمير سعودي يديره عبدالله العذبة.
حساب معتقلي الرأي ، يديره عثمان فرح ونحو الحريه يديره فيصل قاسم.
حساب العهد الجديد يديره عبدالله الغامدي ومجتهد هو سعد الفقيه.
حساب خط البلده يديره انمار المسعري.
وسماحتي يديره محمود ابوحجر.
جميع تلك الحسابات المزيفة تم إنشاؤها بتكليف من جوعان بن حمد آل ثاني، في محاولات فاشلة لإثارة الفوضى والفتن وتشويه صورة المملكة.
لكن دائمًا ما تنتهي تلك المحاولات بالفشل، وسرعان ماتسقط أقنعة تنظيم الحمدين أمام العالم.
مغابش[ عدد التعليقات: 379 ] نشر منذ 2 ساعتين
ادعس عليهم يابوفهد وياجبل مايهزك ريح
نحن خلفك وماعلينا من المرتزقة
محمد سعد[ عدد التعليقات: 192 ] نشر منذ 24 دقيقة
الشعب اكثر وعي واكثر ثقافة من سنوات مضت واكثر حرصا على امن وطنه ومجتمعه واكثر ولاء لحكومته وكل يوم يزيد حب المواطن لحكومته وشعبه ومجتمعه وجميع الاحداث الي حصلت في العالم العربي ( غزو العراق والربيع العربي وخيانة قطر و سيطرة اذناب ايران على اليمن ) جميعها زادت من حب المواطن لوطنه وحرصه عليه وكانت في صالح الوطن والمواطن وهذا الشيء والله ماقوله كلام فقط او اتكلم عن نفسي فقط لا والله اني اتكلم بشكل عام من خلال مقابلة الناس والحديث معهم ومن خلال ما اسمع عنهم سواء اعرفهم او لا اعرفهم الناس زاد حبها لوطنها وحكومته ومستعدين يضحو بكل شيء من مال وولد ونفس فداء للوطن وجميع الازمات السابقة اثبتت ان الكثير من المجتمعات يحسدوننا على النعمة التي احنا فيها ويحسدوننا على حكومتنا واخلاصها لشعبها ويحسدوننا على شعبنا المترابط والوفي والكريم والذي لا يعرف الخيانات ولله الحمد ويحسدوننا على اننا نضحي بكل شي مقابل خدمة وطننا ويحسدوننا على اخلاص وقوة جنودنا البواسل على الحدود والحمد لله على نعم الله الظاهرة والباطنة
سردار[ عدد التعليقات: 2399 ] نشر منذ 8 دقائق
محمد سعد كلامك زين بس ياليت تختصر الكلام الواجد يغث
انا اشوف تعليقك ولاه واجد اتركه ماعندي وقت اقرا صفحه كامله
دايم عطنا الزبده وبس