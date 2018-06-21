فضح أسماء معرفات ” توتير ” التي تهاجم المملكة

عبدالسلام القزيز(صدى):

يستمر تنظيم الحمدين في التخبط، فما زال لم يجد مخرجًا سوى السعي خلف إحداث الفتن بهدف تفتيت قوة المملكة باعتبارها الأولى في مكافحة عمليات قطر الإرهابية والمبادرة دائماً بالتصدي لها .

ومازالت الدوحة تدس عدد من الخلايا الإلكترونية الوهمية بالتعاون مع دول الإرهاب المُعادية للسلام العربي ، من خلال إنشاء حسابات وهمية سخرتها لبث الكراهية ونشر خطاب العدوان بين المواطنين ، من خلال انتحال شخصية مواطن سعودي بصورة يتم تصميمها بالفوتوشوب وبإضافة اسم لأحد القبائل المعروفة بالمملكة .

وتم رصد عدد من الحسابات المزيفة المنسوبة لمواطنين سعوديين، من أبرزها :

تركي الشلهوب وضمير سعودي يديره عبدالله العذبة.

حساب معتقلي الرأي ، يديره عثمان فرح ونحو الحريه يديره فيصل قاسم.

حساب العهد الجديد يديره عبدالله الغامدي ومجتهد هو سعد الفقيه.

حساب خط البلده يديره انمار المسعري.

وسماحتي يديره محمود ابوحجر.

جميع تلك الحسابات المزيفة تم إنشاؤها بتكليف من جوعان بن حمد آل ثاني، في محاولات فاشلة لإثارة الفوضى والفتن وتشويه صورة المملكة.

لكن دائمًا ما تنتهي تلك المحاولات بالفشل، وسرعان ماتسقط أقنعة تنظيم الحمدين أمام العالم.