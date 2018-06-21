بالفيديو.. لاعب مغربي: حكم مباراة البرتغال طلب قميص رونالدو

طلال الغامدي(صدى):

انتقد اللاعب المغربي نور الدين أمرابط ، تحيز حكم مباراة أمس الأربعاء ، للمنتخب البرتغالي ،في تصريحاته لوسائل إعلام هولندية.

وصرح أمرابط بأن اللاعب البرتغالي ” بيبي ” أخبره بأن الحكم معجب برونالدو وطلب الحصول على قميصه خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.

واعتبر أمرابط أن هذا الأمر لا يمكن القبول به خاصة في منافسة كروية كبرى مثل كأس العالم مشبها ما قام به الحكم الأمريكي بـ ” السيرك “.

وبات المنتخب المغربي أول منتخب يودع نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بخسارته أمام نظيره البرتغالي صفر-1، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.