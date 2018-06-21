محمد هنيدي يحمل الأخضر مسؤولية خروج مصر من المونديال

نواف السالم(صدى):

علق الفنان المصري محمد هنيدي، على خروج المنتخب السعودي لكرة القدم، من مونديال روسيا 2018، عقب الهزيمة أمام منتخب أوروغواي.

وقال هنيدي في تغريدة كوميدية له عبر موقع ” تويتر ” : ” مباراة عالية جدًا من السعودية، بس بما إننا بخسارة السعودية خرجنا رسمي ، ممكن نلبسها فيكم ونقول أنكم سبب خروج المنتخب المصري ” .

وخرج كلا من المنتخبين السعودي والمصري من بطولة كأس العالم رسميًا عقب مباراة أمس أمام أوروغواي.

ويلعب الأخضر مباراته الأخيرة في مونديال روسيا، ضد منتخب مصر، الإثنين المقبل.