محمد هنيدي يحمل الأخضر مسؤولية خروج مصر من المونديال
علق الفنان المصري محمد هنيدي، على خروج المنتخب السعودي لكرة القدم، من مونديال روسيا 2018، عقب الهزيمة أمام منتخب أوروغواي.
وقال هنيدي في تغريدة كوميدية له عبر موقع ” تويتر ” : ” مباراة عالية جدًا من السعودية، بس بما إننا بخسارة السعودية خرجنا رسمي ، ممكن نلبسها فيكم ونقول أنكم سبب خروج المنتخب المصري ” .
وخرج كلا من المنتخبين السعودي والمصري من بطولة كأس العالم رسميًا عقب مباراة أمس أمام أوروغواي.
ويلعب الأخضر مباراته الأخيرة في مونديال روسيا، ضد منتخب مصر، الإثنين المقبل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48749 ] نشر منذ 2 ساعتين
مافيه مشكله ,,
,, يسوون مبارات فيما بينهما على كأس تركي آل الشيخ ,,
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 48 دقيقة
رد يا ناصر – الرجال يعنيك –