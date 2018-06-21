الجزائر تقطع الاتصال بالإنترنت لمنع الغش في الاختبارات

الجزائر(صدى):

قطعت الحكومة الجزائرية، خدمة الاتصال بشبكة الانترنت خلال الساعة الأولى من أول اختبارين لشهادة الثانوية العامة وسيكون هكذا الحال في بداية كل امتحان من اجل منع الغش.

وسيستمر قطع الإنترنت يوميا، لمدة ساعة قبل كل اختبار في الصباح وفي الظهيرة إلى نهاية الاختبارات في الجزائر ،يوم الاثنين 25 يونيو ،طبقا لتعليمات الحكومة من اجل ضمان السير الحسن للاختبارات.

وطلبت السلطات الجزائرية من موزع الانترنت العمومي والشركات الخاصة قطع الانترنت بشكل كامل في بداية كل اختبار.

يذكر أن اختبارات الثانوية العامة بالجزائر في 2016 كانت قد شهدت عملية غش واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل او في بداية كل اختبار، ما سمح للمتأخرين من الاستفادة من ذلك.

وفي 2017 حجبت شركات الهاتف المحمول والثابت الانترنت مواقع التواصل الاجتماعي لكن ذلك لم يمنع البعض من الولوج اليها.

كما قررت وزارة التربية عدم السماح بأي تأخير لدخول الطلاب الى مراكز الامتحان لمنع الاستفادة من اي تسريب محتمل، لكن ذلك اجبرها على تنظيم دورة خاصة للمتأخرين نظرا لعددهم الكبير.