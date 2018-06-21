الجمهور المصري يعرض تذاكر مباراة المنتخب السعودي للبيع

د أ ب(صدى):

يبحث عدد كبير من الجماهير المصرية، عن إمكانية بيع التذاكر الخاصة بهم لمباراة منتخب مصر و منتخب السعودية والتي تقام يوم الاثنين المقبل، في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب الأخضر نظيره المصري بمدينة ” فولجوجراد ” الروسية بختام لقاءات المجموعة الأولى عقب وداع المنتخبين بشكل رسمي للبطولة، وتأهل روسيا وأوروجواي للأدوار الإقصائية عن المجموعة.

وبدأت الجماهير المصرية بالفعل في البحث عن مشترين لتذاكر المباراة الأخيرة خاصة وأن اللقاء أصبح بلا أهمية، ويرى الجمهور أنه من المستحيل السفر لساعات طويلة نحو فولجوجراد وحضور المواجهة غير المهمة على الإطلاق.