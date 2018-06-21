” شرطيات الشورت ” نجمات منطقة برمانا اللبنانية

بيروت(صدى):

أثارت صورة متداولة لشرطيات بلدية بلبنان، مرتديات الشورت القصير، جدلا واسعا، حيث ظهرن في مشهد غير مألوف في منطقة برمانا.

وأصبحت الشرطيات محط الأنظار في شوارع مدينة برمانا التي عرفت بـ ” مدينة الورود ” ،و ” حبة لولو من لبنان ” ، حيث يقفن بالشورت القصير و ” تي شيرت ” سوداء مكتوب عليها POLICE وقبعات حمر تتوسطها الأرزة اللبنانية.

وتشارك الشرطيات في تنظيم حركة المرور وإخطار البلدية بأي أحداث تستدعي تدخلاً سريعاً، وغالبيتهنّ طالبات جامعيات خضعن لتدريبات على مهماتهنّ.

وتحولت الشرطيات إلى عنصر إضافي لجذب السياحة في برمانا ، وسط استغراب البعض من فكرة وجود ” شرطيات الشورت “.