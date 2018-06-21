” شرطيات الشورت ” نجمات منطقة برمانا اللبنانية
أثارت صورة متداولة لشرطيات بلدية بلبنان، مرتديات الشورت القصير، جدلا واسعا، حيث ظهرن في مشهد غير مألوف في منطقة برمانا.
وأصبحت الشرطيات محط الأنظار في شوارع مدينة برمانا التي عرفت بـ ” مدينة الورود ” ،و ” حبة لولو من لبنان ” ، حيث يقفن بالشورت القصير و ” تي شيرت ” سوداء مكتوب عليها POLICE وقبعات حمر تتوسطها الأرزة اللبنانية.
وتشارك الشرطيات في تنظيم حركة المرور وإخطار البلدية بأي أحداث تستدعي تدخلاً سريعاً، وغالبيتهنّ طالبات جامعيات خضعن لتدريبات على مهماتهنّ.
وتحولت الشرطيات إلى عنصر إضافي لجذب السياحة في برمانا ، وسط استغراب البعض من فكرة وجود ” شرطيات الشورت “.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 2 ساعتين
وتحولت الشرطيات إلى عنصر إضافي لجذب السياحة……
ابك خلاص مافيني أتحمل….
بكرا الصباح أنا وأعيان القبيله ملقاط وشليويح وصنيتان.. راح نندر لبنان بعد ما نبيع كم بعير لزوم مصاريف السفر والصبايا…
تركي محمد[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 39 دقيقة
ليش ياصدى ماطلعتو الصورة كاملة على شان يشوف السعودي ركب اللبنانيات السوداء اللي ماشاف الصورة كاملة انصحة بماشاهدتها على شان قبل لاينعت بنات بلده باام ركبة يأكل تبن
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 851 ] نشر منذ 35 دقيقة
هنا . . وهناك
جمال بلا خفة روح . . . لطافه بدون جمال
( انها العداااله )