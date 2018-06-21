البحرين تنفي وجود أي علاقة مع إسرائيل

المنامة(صدى):

أصدرت وزارة الخارجية في مملكة البحرين بيانًا ، للرد على ما يتردد في بعض وسائل الإعلام بشأن العلاقات مع إسرائيل.

وأكدت الوزارة أنه لم يصدر تصريح من أي مسؤول بحريني في هذا الشأن، وأن هذه الأنباء هي مجرد مزاعم وادعاءات غير صحيحة.

وشددت الوزارة على الالتزام التام بالموقف العربي الموحّد ومبادرة السلام العربية التي تحدّد مرتكزات السلام الشامل والعادل في المنطقة.

كان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، قد غرد في تدوينة له على موقع التواصل ” تويتر ” ، قائلا : ” لم يصدر تصريح يتعلق بإسرائيل من أي مسؤول بحريني، وما أوردته بعض المصادر الإعلامية في هذا الشأن هو كلام غير صحيح ولا أساس له ” .