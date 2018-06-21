بالفيديو.. عبدالله الرويشد يتحدث من على السرير الأبيض

أماني الغامدي(صدى):

قام الرئيس التنفيذي لشركة ” روتانا ” للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، بتوثيق مقطع فيديو للفنان الكويتي عبدالله الرويشد، أثناء تواجده بالمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الرويشد خلال المقطع وقد بدت عليه علامات التعب، والمرض بوضوح، إلا أنه طمأن جمهوره مؤكدا أنه بخير، وصحة جيدة.

وقال: ” إن شاء الله ما في إلا العافية، والحمدلله على كل حال، مشكورين على السؤال، ولكل من سأل مشكورين ” .

وكانت ” صدى ” قد نشرت تصريحات الملحن خالد الرويشد، نجل الفنان عبدالله الرويشد، التي كشف خلالها عن آخر التطورات الصحية لحالة والده مؤكدًا أنه بخير، وأنه قد تعرض لارتفاع مفاجئ بالسكر .

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