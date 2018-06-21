” جاسيندا آردين ” ثاني رئيسة حكومة في العالم تنجب طفلا أثناء توليها السلطة

ويلينغتون(صدى):

أعلن مكتب رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا آردين ، اليوم الخميس، دخولها إلى المستشفى لوضع مولودها الأول ، لتصبح ثاني رئيسة وزراء في العالم تنجب أثناء توليها السلطة.

كانت آردين قد صرحت في وقت سابق بأنها ليست أول امرأة تقوم بأكثر من عمل في الوقت نفسه، قائلة : ” لست أول امرأة لديها طفل وفي الوقت نفسه تعمل، أعلم انها ظروف خاصة ولكن هناك الكثير من النساء اللواتي فعلن ذلك قبلي “.

يذكر أن رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة ” بنازير بوتو ” دخلت التاريخ ، بإنجابها في عام 1990 م ، طفلة ، وكانت أول رئيسة حكومة في العالم تنجب طفلا أثناء توليها السلطة.