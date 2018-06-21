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تحذير من الخدمة المدنية بشأن تقديم بعض الجهات خدمات توظيف زائفة

تحذير من الخدمة المدنية بشأن تقديم بعض الجهات خدمات توظيف زائفة
حمود العنزي(صدى):

حذر المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية ، سلطان الظاهري، المواطنين ، من إدعاء بعض الجهات والأفراد تقديمهم لخدمات التوظيف والتسجيل في ” جدارة ” .

وطالب الظاهري المواطنين بأن لا يثقوا بمقدمي الخدمات الزائفة من جهات أو أفراد أو ” حسابات تويتر ” والتي تعرض خدمات التوظيف أو التسجيل في ” جدارة ” .

وقال : ” إن إفشاء معلوماتك الشخصية أو بيانات السجل المدني قد يدفع إلى التلاعب ببيانات المتقدمين واستخدام هذه المعلومات بشكل غير نظامي ” .


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