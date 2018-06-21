” الإندبندنت ” تصف تنظيف جماهير الأخضر لمدرجاتها باللقطة الأكثر تهذيبًا في كأس العالم

طلال الغامدي(صدى):

استطاعت جماهير الأخضر في روسيا أن تخطف الأنظار منذ يومهم الأول، فبداية من الزي السعودي الذي أثار إعجاب الجماهير من مختلف البلدان، وصولا إلى الصورة التي التقطت لمشجعي المنتخب أثناء تنظيف المدرجات، والتي نشرتها ” صدى ” بعنوان ” جماهير الأخضر يقومون بلفتة حضارية عقب لقاء أوروغواي ” .

ونشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية صورة مشجعي الأخضر وهم ينظفون المدرجات ، وو صفتها باللقطة الأكثر تهذيبًا في مونديال روسيا 2018 .

يذكر أن الصورة تم التقاطها،أمس الأربعاء، حيث قامت الجماهير السعودية بتنظيف المدرجات المخصصة لهم فى ملعب ” روستوف أرينا “، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى بالمونديال.