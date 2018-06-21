بالفيديو.. فتاة تستغل نوم زوجها وتضع المكياج على وجهه

واشنطن(صدى):

نفذت فتاة امريكية تٌدعى ” ريبيكا هامبريدج ، 22 عاماً ” مقلبا طريفا في زوجها أثناء نومه وزينت وجهه بالمكياج.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ريبيكا بعدما أنهت وضع الآيلاينر وكريم الأساس وكحل للعين وحتى أحمر الشفاه على وجه زوجها ناثان، ورغم ذلك، لم يستيقظ ” ناثان ” إلا بعد أن حاولت إيقاظه بضحكاتها.

وبعد لحظات من استيقاظه، أدرك ناثان البالغ من العمر 25 عاما المقلب ولم يكن راضيا عن مظهره الجديد.

وقالت ريبيكا في تعليقها على الفيديو ، إنها كانت جالسة تختبر آيشادو قامت بشرائه مؤخرا على ذراعها، لكن عندما سمعت صوت شخير ناثان، اعتقدت أنه سيكون من المضحك أن تختبر المكياج على وجهه.