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بالفيديو.. فتاة تستغل نوم زوجها وتضع المكياج على وجهه

بالفيديو.. فتاة تستغل نوم زوجها وتضع المكياج على وجهه
واشنطن(صدى):

نفذت فتاة امريكية تٌدعى ” ريبيكا هامبريدج ، 22 عاماً ” مقلبا طريفا في زوجها أثناء نومه وزينت وجهه بالمكياج.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ريبيكا بعدما أنهت وضع الآيلاينر وكريم الأساس وكحل للعين وحتى أحمر الشفاه على وجه زوجها ناثان، ورغم ذلك، لم يستيقظ ” ناثان ” إلا بعد أن حاولت إيقاظه بضحكاتها.

وبعد لحظات من استيقاظه، أدرك ناثان البالغ من العمر 25 عاما المقلب ولم يكن راضيا عن مظهره الجديد.

وقالت ريبيكا في تعليقها على الفيديو ، إنها كانت جالسة تختبر آيشادو قامت بشرائه مؤخرا على ذراعها، لكن عندما سمعت صوت شخير ناثان، اعتقدت أنه سيكون من المضحك أن تختبر المكياج على وجهه.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

فديته

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