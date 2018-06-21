تعليق الأمير خالد بن سلمان على طلب تجديد الهدنة بين طالبان والحكومة الأفغانية

نايف السالم(صدى):

علق سفير المملكة لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، على طلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وأمله في تجديد الهدنة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وقال الأمير خالد ، اليوم الخميس، : ” ترحيب مولاي خادم الحرمين الشريفين – أيدّه الله – بالهدنة في أفغانستان بين الحكومة وحركة طالبان يأتي انطلاقا من موقع المملكة القيادي في العالم الإسلامي واستمراراً لنهجها القائم على دعم أمن واستقرار ورخاء الدول الاسلامية، ونبذ العنف والتطرف والفرقة ” .

وأكد الأمير على أن المملكة كانت وستظل تقف مع الشعب الأفغاني الشقيق لكل ما فيه مصلحته ولإرساء السلام والأمن والاستقرار لهذا الشعب الذي عانى من ويلات الحروب على مدى عقود طويلة، ولن تدخر المملكة جهداً في مساعدة أفغانستان في تحقيق ذلك.

وأضاف : ” إن المملكة تأمل أن يفتح الأشقاء الأفغانيون صفحة جديدة قائمة على التسامح والتصالح ونبذ العنف والمحافظة على حياة الأبرياء استناداً إلى تعاليم ديننا السمح الداعية لنبذ الفرقة والتعاون على البر والتقوى والعفو والإصلاح بين الأخوة “.

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