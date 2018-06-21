” تغريدة ” تدفع مواطن للتبرع بكليته لشاب لا يعرفه

نايف السالم(صدى):

استطاعت تغريدة لأحد رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” تناشد بالتبرع لفتاة جامعية تعاني من الفشل الكلوي، أن تحرك مشاعر مواطن بالجوف وتدفعه للتبرع بكليته.

وبحث المواطن ويدعى خالد بن دغيم العنزي عن الفتاة لمساعدتها، لكنه علم بعد ذلك بأنه تم العثور على متبرع لها،ولكن هناك شاب آخر يعاني من الفشل الكلوي أيضًا ،فقرر التبرع له.

وبعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية، أجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بمحافظة جدة، وقد تكللت بالنجاح.