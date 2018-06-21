المرور توضح العقوبة التي تنتظر المرأة حال قيادتها للسيارة قبل الموعد

عادل الحربي(صدى):

أيام قليلة تفصلنا عن بدء قيادة المرأة للسيارة بالمملكة، وتزامنًا مع ذلك حذرت الإدارة العامة للمرور النساء من قيادة السيارة قبل سريان الوقت المحدد المُقرر يوم الأحد المقبل الموافق 10/10 ، موضحة أن العقوبة قد تصل لغرامة 900 ريال.

ومن جانب آخر ،تنطلق اليوم الخميس، ولثلاثة أيام متتالية، عدد من الفعاليات التعريفية، استعدادا لتنفيذ القرار السامي بتمكين المرأة من قيادة المركبة، في مناطق الرياض، والدمام ،وجدة، وتبوك.

وتنطلق الفعاليات تحت عنوان ” توكلي وانطلقي ” ، هادفة إلى المساهمة في تعزيز مفاهيم الأمان والسلامة لقيادة المركبات وكيفية استخدام الطرق، والتعريف بنظام المرور ولوائحه، وذلك من خلال نشاطات ومسابقات مرورية ميدانية وتقنية موجهة للنساء والأطفال، بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور.