الخثلان يوضح حكم إنشاد الضالة في المسجد.. وسبب تسمية الأيام البيض بهذا الاسم

نايف السالم(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور سعد الخثلان، على أن الإعلان عن فقدان الأشياء في المساجد لايجوز.

وأوضح الخثلان أن النبيﷺ نهى عن إنشاد الضالة في المسجد ، مشيرًا إلى أنه من الصور المحرمة لها الإعلان عن فقدان الأشياء في المسجد، قائلا : ” الحل في ذلك أن يكون الإعلان خارج المسجد “.

وفي سياق آخر نفى الخثلان صحة ورود فضل خاص في صيام الأيام البيض، مشيرًا إلى أنه لو صام المسلم كل اثنين – على سبيل المثال – لتحقق له الفضل.

وقال : ” الأيام البيض سُميت بيضًا لبياض لياليها بالقمر ، ولايصح فيها فضل خاص، إنما الثابت هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولو صام كل اثنين تحقق له ذلك “.