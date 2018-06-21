عجوز يصفع امرأة رفضت ترك مقعد مخصص لكبار السن

متابعات(صدى):

استشاط رجل عجوز غضبا عندما رفضت سيدة إخلاء مقعدها المخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسماح له بالجلوس.

حيث قام الرجل بصفع السيدة لعدم إخلاء المقعد. وردا على ذلك، دخلت السيدة معه في شجار، وبعد لحظات، تدخل راكب آخر لينهي الخلاف.

وبينما تجادل الكثيرون عبر الإنترنت بأن المشهد يعد اعتداء ويجب معاقبة العجوز على تصرفاته، تعاطف آخرون معه وأكدوا على ضرورة إخلاء المقاعد المخصصة لكبار السن.