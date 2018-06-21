رحيل هيكتور كوبر واستقالة الجهاز المعاون للمنتخب المصري

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف محلية مصرية عن استقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على عدم تجديد عقد المدير الفني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، الأمر الذي يتزامن مع آخر مواجهات ” الفراعنة ” في كأس العالم في روسيا أمام الأخضر.

كما تم الاستقرار على مطالبة أفراد الجهاز المعاون بتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خسارة الفراعنة أمام روسيا وأوروغواي خلال مواجهات المجموعة الأولى من مونديال روسيا 2018.

وعلى جانب آخر، يدرس الجهاز الفني للمنتخب المصري، الدفع بحارس المرمى المخضرم عصام الحضري في التشكيل الأساسي لمباراة الفريق أمام منتخب الأخضر يوم الاثنين القادم؛ من أجل مساعدة الحارس على تحطيم الرقم القياسي لأكبر لاعب سنًا يشارك في تاريخ المونديال.