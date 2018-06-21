علي القحطاني(صدى):

أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي إنترناشيونال ” MSCI ” عن ترقية سوق الأسهم السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة.

وأوضحت ” MSCI ” أن وزن السوق السعودية سيكون 2.6%، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، لافتة إلى أن الانضمام سيتم على مرحلتين الأولى في مايو 2019 والثانية في أغسطس من نفس العام.

وجاء ذلك نتيجة لخطوات تطويرية ضخمة أنجزتها هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية ” تداول ” ، جعلت السوق متوافقة مع متطلبات الإنضمام للمؤشرات العالمية.