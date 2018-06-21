بنتلي بنتايجا تسعى وراء لقب أسرع سيارة متعددة الاستخدامات في العالم

متابعات(صدى):

ستشارك مجموعة فولكس واجن في Pikes Peak هذا العام أولاً من خلال شركة فولكس فاجن نفسها التي ستطارد لقب أسرع سيارة كهربائية ، في حين ستكون الشركة التابعة بنتلي أيضاً تسعى خلف رقم قياسي خاص هو لقب السيارة متعددة الاستخدامات الانتاجية الأسرع في الحدث الذي سينظم في كولورادو، مع قيادة السائق والمتسابق الأسطوري، ريس ميلن وراء عجلة القيادة.

وقد عدلت السيارة بصورة بسيطة تشمل اضافة قفص حماية في الداخل مع نظام لاخماد الحريق ومقاعد سباقية كما تم ازالة بعض المكونات الداخلية لتقليل وزن السيارة بواقع 300 كجم. ، كما تم اختيار اطارات السيارة من عائلة بيريللي DOT المميزة.

أما المحرك فياتي بنفس القوة بواقع 600 حصانا من المحرك W12، في حين تأتي بتعليق هوائي متكيف ونظام كهربائية من 84 فولت مضاد لانقلاب السيارة، كما تأتي مع نظام العادم الرياضي من Akrapovic يكمل باقة بنتلي Styling Specification kit التي تضيف مشتت أمامي من ألياف الكربون ، ومشتت هواء جانبي ، وعتبات جانبية ، وجناح خلفي أيروديناميكي.