الفحوصات الأولية تؤكد غياب تيسير الجاسم عن لقاء الأخضر ومصر

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، أن الفحوصات الأولية تؤكد غياب لاعب وسط المنتخب الوطني تيسير الجاسم عن لقاء الأخضر ومصر يوم الإثنين المقبل لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وكانت مصادر أكدت أنه سيجري غدًا الخميس أشعة الرنين المغناطيسي على موضع إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، للإطمئنان على حالته.

ويذكر أن تيسير الجاسم أصيب خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم روسيا 2018.

وحاول الجاسم مراوغة مدافع الأوروغواي؛ ولكنه سقط على الأرض وأصيب في قدمه، ولم يستطع إكمال المباراة.

وفاز المنتخب الأوروجويانى على المنتخب الوطني بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما على ملعب ” روستوف أرينا ” ، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى التى تضم أيضاً منتخبي مصر وروسيا فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى روسيا.