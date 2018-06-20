الحكومة اليمنية تناقش مع وفد أممي حالة حقوق الإنسان في اليمن

واس(صدى):

نظمت وزارة الخارجية الهولندية وسفارتها بمقر الأمم المتحدة في جنيف اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وسبل تعزيزها وانصاف الضحايًا.

شارك في الاجتماع وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر ، ومندوب اليمن في الأمم المتحدة الدكتور علي محمد مجور، ورئيس اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الانتهاكات القاضي أحمد سعيد المفلحي, إضافةً إلى سفراء مجموعة الدول العربية و الاتحاد الأوربي وكندا.

وأكد الوزير عسكر عقب الاجتماع أنه تم التركيز على حالة حقوق الإنسان الكارثية في اليمن التي تسبب فيها انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران منذ 3 سنوات.

وطالب الوزير عسكر المجتمع الدولي بمواصلة الدعم الموحد للحكومة الشرعية لإعادة الأوضاع في المناطق المحررة, ومعالجة جذور المشكلة في اليمن, مؤكدًا أن الحكومة الشرعية اليمنية ستواصل التعاون والتنسيق مع فريق الخبراء الأممي حول حقوق الإنسان في بلاده .