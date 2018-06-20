” الفالح ” : زيادة معدل استهلاك النفط عالميًا في النصف الثانى من 2018

عادل الحربي(صدى):

قال المهندس ” خالد الفالح ” وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، إن السوق العالمية ستحتاج إلى المزيد من النفط في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف ” الفالح ” ، أنه متفائل بأن منتجي النفط يسيرون نحو اتخاذ قرار جيد.

وأوضح ” وزير الطاقة ” ، أن أي قرار سيتخذه منتجو النفط سيكون على أساس العوامل الأساسية للسوق .

هذا وأبرمت ” أوبك ” اتفاقًا مع عدد من كبار المنتجين من خارجها يقضي بخفض الإنتاج لمدة عامين تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

ومن جانبها تبذل ” المملكة ” جهودًا حثيثة لضبط أسعار النفط حيث صعد البرميل خلال الفترة الماضية إلى ما يزيد على 80 دولارًا للبرميل وهو سعر لم يتحقق منذ عدة سنوات.