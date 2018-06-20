نجل الرويشد يطمئن الجماهير على صحة والده

أماني الغامدي(صدى):

كشف الملحن خالد الرويشد، نجل الفنان عبدالله الرويشد، عن آخر التطورات الصحية في حالة والده مؤكدًا أنه بخير.

وقال خالد الرويشد إن الوالد حاليًا بخير بعد أن تعرض لارتفاع السكر، نتيجة الإرهاق الشديد الذي تعرض له، من كثرة البروفات التي قام بها من مساء أمس، حتى فجر اليوم، ما استلزم نقله إلى المستشفى، حيث وضعه الأطباء تحت الملاحظة حتى يستقر السكر عند معدله الطبيعي.

أعلنت شركة روتانا عن عدم مشاركة المطرب عبدالله الرويشد في الحفل الذي كان مقررًا الليلة في الدمام ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك لأسباب صحية، حيث سيقوم المطرب النجم ماجد المهندس بإحياء حفل الليلة بمفرده.

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