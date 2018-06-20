اهتمّي بتغذية زوجك لزيادة فرص الحمل

متابعات(صدى):

يوصي الأطباء بضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي للرجل عند رغبة المرأة بالحمل، حيث يؤثر مباشرة في عدد وجودة الحيوانات المنوية، مما يؤثر في فرص الإنجاب.

إن كنتِ تخططين للإنجاب، إليكِ أنواع الأطعمة التي يجب التركيز عليها في النظام الغذائي لزوجك، لتحسين جودة الحيوانات المنوية، وبالتالي زيادة فرص الإنجاب.

أسماك السلمون والسردين: وهي تحتوي على عنصر السلينيوم الذي يعمل على زيادة أعداد الحيوانات المنوية.

البروكلي، الفلفل الأحمر، السبانخ، المشمش، البطاطا الحلوة، الأرز: وهذه الأطعمة تمد الجسم بفيتامين أ، الذي يعمل على زيادة سرعة الحيوانات المنوية.

الليمون، الفلفل، الكيوي: وهي أطعمة تمد الجسم بفيتامين C، الذي يعمل على زيادة أعداد الحيوانات المنوية.

البندورة: لاحتوائها على مضادات الأكسدة، التي تعمل على تقليل نسبة التشوّهات في الحيوانات المنوية، كما أنها تقلل نسبة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

المحار، الدجاج، البيض: وهي أطعمة تحتوي على عنصر الزنك، الذي يعمل على تحسين الرغبة الجنسية عن طريق زيادة إفراز هرمون التستوستيرون.

الموز: وهو غني بفيتامين A وC.

المكسرات: وتحتوي على أوميغا 3 التي تزيد أعداد الحيوانات المنوية، كما تعمل على زيادة تدفق الدم في الأعضاء التناسلية.

أعشاب الجينسنغ: وهي تعمل على زيادة مستويات التستوستيرون.