روتانا تعتذر عن مشاركة عبدالله الرويشد في حفل الدمام لأسباب صحية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة روتانا عن عدم مشاركة المطرب عبدالله الرويشد في الحفل الذي كان مقررًا الليلة في الدمام ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك لأسباب صحية، حيث سيقوم المطرب النجم ماجد المهندس بإحياء حفل الليلة بمفرده

وقالت الشركة : تود روتانا للصوتيات والمرئيات ممثلة في رئيسها سالم الهندي الإعلان للجمهور الكريم، أنه ولأسباب قاهرة صحية وبأمر من الأطباء، يتعذر مشاركة المطرب النجم عبد الله الرويشد في الحفل الذي سيقام الليلة 20 يونيو في مدينة الدمام ضمن حفلات العيد في المملكة، والتي تقام بدعم من الهيئة العامة للثقافة.

وأضافت الشركة أن الرويشد قد أجرى بروفات مكثفة للحفل مما عرضه لإرهاق شديد ما ألزم نقله إلى المستشفى.