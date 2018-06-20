سفارة المملكة في لبنان تطلق تحذيرا ضد منتحل اسم الأمير طلال بن سلطان

نايف السالم(صدى):

أطلقت سفارة المملكة في لبنان تحذيرًا بناءًا على ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود شخص مجهول يدعي أنه أمير سعودي وينتحل اسم صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سلطان بن عبدالعزيز ويظهر في لقاءات مع شخصيات اعتبارية ومناسبات اجتماعية.

وحذرت السفارة من أن هذا الشخص غير معروف وليس من أبناء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- داعيةً كل من يهمه الأمر إلى عدم التعامل مع هذا الشخص.

وفي السياق نفسه، بدأت السفارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاته وكشف هويته الحقيقية لكشف الغرض من انتحاله لاسم وهمي يضر بالمتعاملين معه.