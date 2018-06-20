اتحاد الكرة يوضح سبب غياب الإعلاميين السعوديين عن مؤتمر مباراة الأوروجواي

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الإعلام في اتحاد كرة القدم بيانًا، اليوم الأربعاء، توضح به أسباب غياب الإعلاميين السعوديين، عن مباراة الأوروجواي مساء اليوم، قائلةً أن طاقم اللجنة الإعلامي كان حاضرًا للمؤتمر الصحفي لمباراة المنتخب الوطني وأوروجواي، والذي عقد في مدينة روستوف؛ حيث قاموا بالتغطية الإعلامية كاملة عبر حسابات وموقع الاتحاد، كما زادوا وسائل الإعلام بكافة المواد التحريرية والمصورة.

وأوضحت اللجنة أن غياب الإعلاميين السعوديين عن المؤتمر يعود إلى محدودية التصاريح الإعلامية الصادرة من الاتحاد الدولي؛ حيث أن من يملكها عدد محدود منهم إذ لا يتجاوزون أحد عشر إعلاميًا، وقد استحال حضورهم لصعوبة توفر سكن في مدينة روستوف، وهو ما اضطرهم للسفر صباح اليوم حيث يتواجدون حاليًا في ملعب المباراة.