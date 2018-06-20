جامعة الملك فيصل تعلن موعد التسجيل والقبول للعام الجامعي 1439/ 1440

الأحساء(صدى):

أعلنت جامعة الملك فيصل عن فتح بوابة القبول الإلكتروني للمتقدمين/المتقدمات الراغبين في الالتحاق بالجامعة لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم لنظام الانتظام فقط، اعتبارا من الخميس 7-10-1439هـ الموافق 21-6-2018م ويستمر حتى نهاية دوام يوم الإثنين 11-10-1439هـ الموافق 25-6-2018م.

وكان عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، قد هنأ الطلاب والطالبات من خريجي الثانوية العامة على ما حققوه من نتائج سائلا الله لهم التوفيق في تحقيق آمالهم في حياتهم العلمية المقبلة، وأوضح سعادته أن الجامعة قد اعتمدت جدولا للتقويم الزمني لأعمال القبول للعام الجامعي 1439/1440هـ وهو على النحو التالي:

1. الخميس 7/10/1439هـ 21/6/2018 بداية فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة عن طريق البوابة الالكترونية عبر موقع الجامعة www.kfu.edu.sa (طلاب / طالبات)

2. الإثنين 11/10/1439هـ 25/6/2018 نهاية فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة وستغلق البوابة الالكترونية للقبول في تمام الساعة الثانية ظهراً (طلاب / طالبات)

3. الخميس 14/10/1439هـ 28/6/2018 اختبار التحريري للكليات الصحية (كلية الطب والصيدلة وطب الاسنان والعلوم الطبية التطبيقية)

4. الخميس 21/10/1439هـ 5/7/2018 إعلان نتائج المقبولين للدفعة الأولى

عبر موقع الجامعة www.kfu.edu.sa

5. من الخميس 21/10/1439هـ 5/7/2018 إنهاء إجراءات قبول الدفعة الأولى إلكترونياً إلى الساعة الثانية عشر ظهرا

عبر موقع الجامعة www.kfu.edu.sa

حتى الأحد 24/10/1439هـ 8/7/2018

6. الخميس 28/10/1439هـ 12/7/2018 إعلان نتائج المقبولين للدفعة الثانية، عبر موقع الجامعة www.kfu.edu.sa

7. من الخميس 28/10/1439هـ 12/7/2018 إنهاء إجراءات قبول الدفعة الثانية إلكترونياً إلى الساعة الثانية عشر ظهرا، عبر موقع الجامعة www.kfu.edu.sa ، حتى الأحد 2/11/1439هـ 15/7/2018

8. الخميس 6/11/1439هـ 19/7/2018 إعلان نتائج المقبولين الدفعة الثالثة والأخيرة عبر موقع الجامعة www.kfu.edu.sa

9. من الخميس 6/11/1439هـ 19/7/2018 إنهاء إجراءات قبول الدفعة الثالثة والأخيرة إلكترونياً إلى الساعة الثانية عشر ظهرا، عبر موقع الجامعة www.kfu.edu.sa ، حتى الأحد 9/11/1439هـ 22/7/2018

10. الإثنين 10/11/1439هـ 23/7/2018 بدء تسليم الأوراق الأصلية إلى مكاتب البريد السعودي الممتاز.

11. الأحد 23/11/1439هـ 5/8/2018 انتهاء تسليم الأوراق الأصلية إلى مكاتب البريد السعودي الممتاز

كما بين سعادته أن شروط القبول في جامعة الملك فيصل لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم هي على النحو التالي:

1- أن يكون الطالب سعوديًّا أو غير سعودي من أم سعودية.

2- أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها، وألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات أي من عام 1434/1435هـ فما فوق، عدا الكليات الصحية بحيث ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من سنتين وستكون أولوية القبول للطلبة الخريجين هذا العام أي 1438/1439هـ، وأما خريجو العام الماضي 1437/1438هـ ففي حالة توفر الشواغر (مقاعد دراسية) سيتم السماح للطلاب والطالبات الحاصلين على نسبة موزونة 90% وأعلى بعد المفاضلة، والمتقدمون للكليات الصحية يجب أن يجتازوا المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

3- سيتم تحويل الطلاب أو الطالبات الذين لا يجتازون سواء المقابلة الشخصية أو الكشف الطبي إلى كلية غير صحية حسب تسلسل الرغبات التي وضعها في النظام، على أن تنطبق عليه شروط القبول في تلك الكلية.

4- حضور اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (للمقبولين في كليات السنة التحضيرية).

5- إجراء الاختبار التحريري قبل الدخول في منافسة القبول (للمتقدمين للمنافسة على القبول في الكليات الصحية “ كليات الطب، والصيدلة الإكلينيكية، وطب الأسنان، والعلوم الطبية التطبيقية ” ). وفي حال عدم حضور الاختبار سيتم استبعاده من المنافسة نهائيا من الكليات الصحية. وسيسمح بالدخول في الاختبار للمتقدمين الذين نسبهم الموزونة 80 وأعلى فقط (وتحسب حسب المعادلة التالية لدخول الاختبار التحريري الصحي: 30% من درجة الاختبار المعدل التراكمي للثانوية العامة + 30% من درجة الاختبار القدرات + 40% من درجة الاختبار التحصيلي).

6- بعد تصحيح الاختبار التحريري الصحي ستكون المعادلة في المنافسة على القبول وفقا للمعادلة التالية: 25% من درجة الاختبار المعدل التراكمي للثانوية العامة + 25% من درجة الاختبار القدرات + 30% من درجة الاختبار التحصيلي + 20% من درجة الاختبار التحريري الصحي.

7- أن يكون الطالب قد تقدم لاختبارات القدرات العامة والتحصيلي للمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم، وستعتمد درجات القدرات أو التحصيلي قبل إعلان الدفعة الأولى، وما بعد ذلك لن يتم تعديل درجات القدرات أو التحصيلي نهائيًّا.

8- ألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة الملك فيصل.

9- ألا يكون الطالب مقيدًا أو دارسًا في جامعة سعودية أخرى بالمملكة، وحتى لو كان منسحبًا من تلك الجامعة.

10- لا تقبل الجامعـة أي مستجد طالب أو طالبة لديهما تأكيد قبول (قبول مؤكد) في جامعة أخرى… وسوف يلغى قبول أي طالب يتضح قبوله في أي جهة تعليمية أخرى.

11- الطلبة الذين سيقبلون في برنامج الدبلوم (كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع) نفيد بأنه سيكون برسوم دراسية.

12- يجب على الطالب أو الطالبة الدخول ومتابعة إعلانات نتائج القبول عبر حساب القبول الذي تقدم به في بوابة القبول الإلكتروني يوميًّا، وعدم الاعتماد الكلي على إرسال رسائل نصية من الجامعة، حيث إن الجامعة ترسل أنه تم إعلان النتائج بشكل عام فقط، وسيتحمل الطالب أو الطالبة كامل المسؤولية في حال عدم المتابعة، ولا يحق لهما الاعتراض على ذلك.

13- أي عملية تتم على بوابة القبول الالكتروني بالضغط على أيقونة بوابة التسجيل أو أيقونة تأكيد القبول أو أيقونة إخلاء الطرف هي عملية رسمية معتبرة مؤثرة على سير قبولك، وسيتحمل الطالب أو الطالبة كامل المسؤولية ما يترتب على أي من هذه الطلبات.

وأشار سعادته إلى أن شروط القبول في كليات جامعة الملك فيصل للعام الدراسي 1439/1440هـ هي على النحو التالي من هنا .