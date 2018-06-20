الإمارات ترسل أول رائد فضاء إلى المحطة الدولية

ابوظبي(صدى):

وقعت الإمارات وروسيا اتفاقية تعاون لإرسال أول رائد فضاء إماراتي للمشاركة في الأبحاث العلمية ضمن بعثة فضاء روسية إلى محطة الفضاء الدولية، خلال عام.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء يعد خطوة تاريخية تؤذن ببداية مرحلة جديدة تكتمل فيها رؤية الإمارات للفضاء.

وأضاف ” آل مكتوم “، أن رؤية الإمارات للفضاء بدأت تكتمل عبر تصنيع مسبار المريخ، وإنجاز أول مجمع لتصنيع الأقمار الصناعية بالكامل وطنياً، وتدريب رواد فضاء إماراتيين، وامتلاك منظومة علمية وبحثية متكاملة.

وقال مسؤولون في مركز محمد بن راشد للفضاء، للصحفيين اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تم توقيعها مع وكالة الفضاء الروسية ” روسكوسموس ” ، وبموجبها سيتم خلال عام إرسال رائد الفضاء الإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة “سويوز إم إس ” الفضائية.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن عن اختيار 75 شابًا و20 فتاة من أبناء الإمارات لبرنامج رواد الفضاء، ومن المقرر اختيار أربعة منهم ليكونوا رواد فضاء يتم تدريبهم وإعدادهم لإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهمات علمية متعددة.