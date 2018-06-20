خالد النمر: الطلاق يزيد نسبة حدوث أمراض القلب عند الرجل والمرأة
قال الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب، إن الطلاق تجربة عاطفية مريرة لكلا الطرفين، ويزيد نسبة حدوث امراض القلب مستقبلا في الرجل والمرأه على حد سواء بنسبة 35%.
وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : مقوله خاطئة وشائعة: مايجيب امراض القلب الا الزواج ..وكثرة مشاكل الزوج/الزوجة وطلباته المستمرة الصحيح: الدراسات أثبتت ان المتزوجين رجالا ونساء أقل عرضة لأمراض القلب من غير المتزوجين عازب,مطلق,أرمل.
الحربي[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 24 دقيقة
والله الي يزيد من مرض القلب اذا بلاك بحرمتا فشراء ولا تقدر اطلقها وإلا الطلاق يفكك من من مصايب