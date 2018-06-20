خالد النمر: الطلاق يزيد نسبة حدوث أمراض القلب عند الرجل والمرأة

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور خالد النمر إستشاري أمراض القلب، إن الطلاق تجربة عاطفية مريرة لكلا الطرفين، ويزيد نسبة حدوث امراض القلب مستقبلا في الرجل والمرأه على حد سواء بنسبة 35%.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : مقوله خاطئة وشائعة: مايجيب امراض القلب الا الزواج ..وكثرة مشاكل الزوج/الزوجة وطلباته المستمرة الصحيح: الدراسات أثبتت ان المتزوجين رجالا ونساء أقل عرضة لأمراض القلب من غير المتزوجين عازب,مطلق,أرمل.