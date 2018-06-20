قائمة الأخضر وأوروجواي.. الدوسري والمولد في مواجهة كافاني وسواريز
أعلن المنتخب الوطني عن قائمة الفريق بقيادة المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، لمواجهة الأوروجواي ضمن لقاءات المجموعة الأولى من كأس العالم في روسيا، اليوم الأربعاء.
وتضم قائمة الأحضر اللاعبين: محمد العويس، وأسامة هوساوي، وعلي البليهي، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، وهتان باهبري، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، وتيسير الجاسم، وسالم الدوسري، وفهد المولد.
أما في قائمة الاحتياط: عبدالله المعيوف، وياسر المسيليم، ومنصور الحربي، وعمر هوساوي، ويحيى الشهري، ومحمد السهلاوي، وعبدالملك الخيبري، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، وحسين المقهوي، ومهند عسيري، ومعتز هوساوي.
فيما تضم قائمة منتخب الأوروجواي: موسليرا, غودين, فاريلا, خيمينيز, كاسيريس، سانشيز, رودريغيو, ماتياس, كريستان, سواريز، كافاني.
مواطن[ عدد التعليقات: 98 ] نشر منذ 33 دقيقة
بالتوفيق لمنتخبنا السعودي قلوبنا مع الاخضر