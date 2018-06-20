قائمة الأخضر وأوروجواي.. الدوسري والمولد في مواجهة كافاني وسواريز

طلال الغامدي(صدى):

أعلن المنتخب الوطني عن قائمة الفريق بقيادة المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، لمواجهة الأوروجواي ضمن لقاءات المجموعة الأولى من كأس العالم في روسيا، اليوم الأربعاء.

وتضم قائمة الأحضر اللاعبين: محمد العويس، وأسامة هوساوي، وعلي البليهي، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، وهتان باهبري، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف، وتيسير الجاسم، وسالم الدوسري، وفهد المولد.

أما في قائمة الاحتياط: عبدالله المعيوف، وياسر المسيليم، ومنصور الحربي، وعمر هوساوي، ويحيى الشهري، ومحمد السهلاوي، وعبدالملك الخيبري، ومحمد كنو، وعبدالله الخيبري، وحسين المقهوي، ومهند عسيري، ومعتز هوساوي.

فيما تضم قائمة منتخب الأوروجواي: موسليرا, غودين, فاريلا, خيمينيز, كاسيريس، سانشيز, رودريغيو, ماتياس, كريستان, سواريز، كافاني.