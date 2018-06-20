بالصور.. توافد جماهير الأخضر إلى ” روستوف أرينا “

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، عدد من الصور لتوافد جماهير ومشجعي المنتخب الأخضر، على استاد ” روستوف أرينا ” الواقعة بمدينة روستوف أون دون الروسية، وذلك لتشجيع المنتخب في مباراة المواجهة الثانية ضد نظيره الأوروغواي ضمن مباريات المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم المقامة بروسيا.

الجدير بالذكر أن الأخضر يلعب اليوم مباراة مصيرية أمام منتخب قوي وعنيد وهو الأوروغواي، وسيتحدد اليوم بشكل كبير مستقبل الأخضر في المونديال، إما الفوز على أوروغواي وتعزيز حظوظه ليتأهل إلى دور الـ 16 من المونديال العالمي، وإما التعادل أو الخسارة ليكون ثاني المغادرين بعد منتخب الفراعنة.