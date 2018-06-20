أخطر تحذير لعشاق التنزه والبر خلال موسم البوارح

علي القحطاني (صدى):

وجه عضو الجمعية السعودية للخدمات الطارئة، نواف العنزي، المهتم بتنبّؤات الطقس والظواهر الطبيعية، تحذيرًا خطيرًا من نوعه لعشاق التنزه والبر خلال موسم البوارح، ينذرهم فيه من الثعابين والعقارب السامة بالمناطق المكشوفة.

حيث قال ” العنزي ” ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” يترافق مع موسم البوارح هيجان الثعابين والعقارب، وتمتلئ بطونها بالسم فيما يخص السام منها، ويقع عشاق البر والتنزه بالمناطق المكشوفة فريسة للسعات تلك الدواب الخطرة ” .

وأشار ” العنزي ” في تغريدته، إلى استمرار فترة رياح البوارح إلى أواخر شهر يوليو الحالي، والتي تسمى بـ ” البارح الصغير ” ، لافتًا إلى أن البوارح هي الفترة التي تأتي بعد السرايات، وتختلف اختلافًا جذريًا في هباتها ووقتها.