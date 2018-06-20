قصات شعر رائعة لكي تبدي أصغر بسنوات

أماني الغامدي(صدى):

أكد خبراء في التجميل ، أنه هناك طرق كثيرة لتحافظ بها المرأة على شبابها ، منها قصة الشعر ، فهي من أكثر الطرق المؤثرة على وجهك وإطلالتك، ويكمن بها سر شبابك وحيويتك، وينعكس بريقها على بشرتك فيضيف إليها التوهج والألق.

البوب القصير

إذا كان شعرك طويلاً، فقصه سيكون بمثابة نقلة نوعية في حياتك، وتغير جذري في مظهرك، قد تترددين قليلاً قبل الإقدام على هذا التحول، لكن ضعي ثقتك في اختياراتنا، وستذهلين عند رؤية النتائج، اختاري قصة البوب القصيرة بطول الذقن، مع الأطراف غير المتساوية، وستضيف الكثافة إلى شعرك، والشباب والجاذبية إلى وجهك.

الغرة بكل أشكالها

الغرة من أهم العوامل التي تمنحك إطلالة شابة، ولن نلزمك بشكل معين فالخيار لك؛ لانتقاء ما يناسب شكل وجهك وقسماته، وقبل اختيار الغرة اطلبي من مصفف الشعر وضع الباروكة أولاً على وجهك؛ ليسهل عليك اختيار الأنسب منها، سواء الكثيفة أو الطويلة أو الجانبية.

الطبقات

في حال كان اعتزازك بطول شعرك أهم من تألقك بقصة جديدة، جددي من شكل شعرك بقصة الطبقات، وتذكري أن اختيار القصة المناسبة، سيسهم بشكل لافت في شباب إطلالتك وتألقها.

البيكسي

قصة استثنائية، تتميز بالجرأة والاختلاف، لكنها سهلة التصفيف وتناسب الطقس الحار عن جدارة، وأهم مميزاتها تقليل السنوات من عمرك.

البوب غير المتماثل

تحظى هذه القصة بشعبية كبيرة هذا الموسم، وهي من أكثر التصفيفات سهولة وجاذبية، إذ تلقي الضوء على ذقنك وفكيك؛ ما يمنحك جاذبية لا تقاوم.