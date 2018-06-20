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بالفيديو .. الجماهير اليابانية تنظف المدرجات بعد انتهاء مباراتهم مع كولومبيا

بالفيديو .. الجماهير اليابانية تنظف المدرجات بعد انتهاء مباراتهم مع كولومبيا
ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر تَفاني مشجعي المنتخب الياباني وهم يجمعون بأكياس نفايات خلال تنظيفهم للمدرجات بعد انتهاء مباراة أمس ضد كولومبيا والتي انتهت بفوز اليابان( 2-1 ).

ويحافظ اليابانيون على هذا التقليد دوما، مما جعل العديد من مشجعي الدول الأخرى تحذو حذوهم في مباريات كأس العالم وأخرهم جماهير المنتخب السنغالي.

وأثار مقطع الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذهولهم من هذا التصرف اللائق الذي قام به الجماهير اليابانية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 1 ساعة

ياليت بعض العرب يتعلمون منكم

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