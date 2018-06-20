” سانشيز ” عن لقائهم اليوم مع الأخضر: لن تكون سهلة

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب منتخب أوروجواي كارلوس سانشيز، على لقائهم مع ” الأخضر ” ، والتي من المفترض أن يشهدها ملعب ” روستوف أرينا ” مساء اليوم.

حيث قال ” سانشيز ” : ” مواجهة المنتخب السعودي لن تكون سهلة وستكون صعبة؛ لأن المنافس متحفز؛ لتحسين صورته وتعويض الهزيمة من روسي، وسنسعى لتحقيق الفوز ” .

مضيفًا: ” نعمل على تطوير نفسنا، ووضعنا خطة، وسننفذها وقت اللقاء ” .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأخضر والأوروجواي مساء اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب ” روستوف أرينا ” .