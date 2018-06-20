شرطة دبي تضبط متسول بحوزته 100 ألف درهم

دبي(صدى):

ألقت شرطة دبي القبض على آسيوياً، أطلق عليه اسم ” متسول العيد ” وبحوزته 100 ألف درهم ومبالغ نقدية بعملات أخرى يخفيها في أرجل اصطناعية.

وأعلنت شرطة دبي إن حملة ” كافح التسول ” التي انطلقت قبل شهر رمضان نجحت في ضبط 243 متسولاً ومتسولة من جنسيات مختلفة من بينهم 136 رجلاً و107 إناث، ومنهم 195 قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة.

وأضافت الشرطة أنه تم ضبط آسيوي في الستينات من العمر في أول أيام عيد الفطر وقت صلاة الظهر من قبل إحدى الدوريات كان يتسول مستغلاً أرجلا اصطناعية في أحد أحياء دبي وعثر بحوزته في بداية الأمر على 25 درهماً،

وأوضحت أنه بتفتيشه عُثر داخل الأرجل الاصطناعية على 45 ألف درهم، كما تم العثور على مبالغ بعملات أخرى بلغت مجموعها 100 ألف درهم .

وجدير بالذكر أن الشخص المتسول كان قد جاء إلى دولة الإمارات بتأشيرة زيارة منذ شهر واحد فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.