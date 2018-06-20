التاريخ ينعش آمال ” الأخضر ” في التغلب على الأوروجواي

نواف السالم(صدى):

يشهد ملعب ” روستوف أرينا ” مساء اليوم، المواجهة المرتقبة التي ينتظرها ” الأخضر ” مع ” الأوروجواي ” ، حيث تُعد هذه المباراة بمثابة نقطة فاصلة لإنعاش آمال المنتخب الوطني للدور الثاني لبطولة كأس العالم 2018 التي تُقام حاليًا روسيا؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض تاريخ مواجهات المملكة مع الأوروجواي.

المباراة الأولى تنتهي بفوز ” الأخضر ”

ترجع المباراة الأولى لعام 2002، والتي انتهت بفوز ” الأخضر ” 3 – 2؛ وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال كوريا الجنوبية واليابان آنذاك.

” التعادل الإيجابي ” يخيم على المباراة الثانية

أما المباراة الثانية، فالتقى فيها المنتخبان مجددًا قبل 4 سنوات، بهدف لمثله على اللقاء.

لقاء ” الأخضر ” والأوروجواي بمباراتين وديتين

واجه ” الأخضر ” منتخب الأوروجواي في مباراتين وديتين، حيث حقق المنتخب الوطني الفوز مرة واحدة وانتهت الأخرى بالتعادل، ولم تنجح ” الأوروجواي ” في تحقيق الانتصار من قبل.