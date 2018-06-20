بالفيديو.. باحث تونسي ینتقد المنتخب لقراءة القرآن

طلال الغامدي(صدى):

ھاجم الباحث والكاتب التونسي مختار الحلفاوي، مدرب منتخبھ الوطني، نبیل معلول كما ھاجم نسور قرطاج على خلفیة الھزیمة في موندیال روسیا، منتقدا تجمع اللاعبین قبل المباراة وقراءة سورة الفاتحة.

وقال الخلفاوي خلال لقائھ على إذاعة ” شمس أف أ م” ، إن الھدف ھدیة من الحكم والأداء كان متواضعا جدا، والملاعبیة قاعدین یدافعوا ونبیل معلول یقرا في القرآن والملاعبیة كیف كیف إلى بش یلعب ضربة جزاء یلزمھ یقرأ القرآن. واعتبر الخلفاوي ما قام بھ المنتخب من قراءة القرآن والصلاة على النبي من ” البدع والشعوذة والخزعبلات “.

وحرص لاعبو النسور ومدیرھم الفني ” نبیل معلول ” على قراءة القرآن والأدعیة في غرف خلع الملابس، خلال الجلسة التحفیزیة التي أقرھا الجھاز الفني قبل مواجھة إنجلترا.