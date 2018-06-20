بالفيديو.. اشتعال النيران في أحد الأسواق الكبرى وسط طهران

طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو، نشوب حريق هائل في أحد الأسواق الكبرى وسط العاصمة الإيرانية طهران، صباح اليوم الأربعاء، حيث أظهر الفيديو اشتعال النيران في المبنى وسط وجود حشد من المواطنين في موقع الحادث.

ومن جانبه، كشف مجتبى خالدي، المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية، عن تفاصيل الحادث، قائلًا: ” إنه في الساعة 9:30 من صباح اليوم، اندلع حريق هائل في أحد الأسواق الكبيرة بشارع أمير كبير وسط العاصمة طهران ” ، مؤكدًا أن رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى أماكن تجارية أخرى.

وتابع: ” خالدي ” : ” كانت هناك أربع سيارات إسعاف بالإضافة إلى مركبتين لقوات كوماندوز تتواجد قرب موقع الحادث، وحتى الآن، ثلاثة من رجال الإطفاء أصيبوا، ونقلوا إلى المراكز الصحية ” .

فيما كشفت مصادر، عن وصول الحريق إلى بعض المحال والمناطق المجاورة، ومازال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة عليه.