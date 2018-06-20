بالفيديو.. تويوتا تعلن عن انتاج سيارة خارقة بقوة 986 حصان

متابعات(صدى):

أكدت تويوتا على خططها لانتاج الموديل التجريبي GR Super Sport Concept البالغة قوته 986 حصان ، فيما سيقف خلف عملية تطوير السيارةToyota Gazoo Racing وهو فريق مميز سيستفيد من خبرته في سباقات التحمل لتطوير السيارة في نسختها المميزة لمنافسات لومانز.

وستعتمد السيارة على تكنولوجيا من موديل TS050 الهايبرد السباقي من خلال محرك V6 سعة 2.4 لتر بشاحنين توربينيين بجانب نظام تويوتا الهايبرد السباقي ليولد قوة اجمالية تبلغ 986 حصان.

ولم تحدد تويوتا موعد انتاج أو طرح السيارة ولكنها أكدت أن التطوير للسيارة قيد العمل في الوقت الحالي وعرضت النسخة التجريبية من السيارة في سباق 24 ساعة لومانز.

وتشير الصور لاعتماد السيارة في مكوناتها على ألياف الكربون في الجسم الخارجي والهيكل فيما ستعتمد الشركة على كاميرات للرؤية الخلفية بدلاً من المرايا ولكن ستعود السيارة للمرايا في نسخة الانتاج القياسية لأنه لا توجد دولة سوى اليابان تسمح باستخدام الكاميرات بدلاً من المرايا.

ويعتبر تحويل هذه السيارة لنسخة انتاج مفاجأة لأنها تم الكشف عنها لأول مرة في معرض طوكيو أوتوصالون في يناير الماضي .