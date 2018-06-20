بعثة الفراعنة تعود لجروزني استعدادا للتدريبات

ماجد محمد(صدى):

تترك بعثة المنتخب المصري مدينة سان بطرسبرج، اليوم الأربعاء، عائدة إلى جروزني المقر الدائم لمعسكر الفريق خلال تواجده في روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم.

ومن المقرر، أن يؤدي الفريق تدريبه اليوم مساء اليوم، في أولى استعداداته للقاء المنتخب السعودي، يوم الاثنين المقبل، بمدينة فولجاجراد التي سينتقل إليها الفريق يوم السبت المقبل ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى .

وجدير بالذكر أن تدريبات اليوم سوف تقام على ملعب أحمد أرينا بجروزني المخصص لتدريبات المنتخب المصري.