3 مواجهات جديدة بالمونديال.. أبرزها مواجهة ” الأخضر ” مع الأوروجواي

نواف السالم(صدى):

تنطلق اليوم الأربعاء، 3 مباريات جديدة في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو.

وستبدأ المواجهة الأولى للمجموعة الثانية بين ” البرتغال والمغرب ” في تمام الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت المملكة، وستقام بملعب ” أولمبيسكس كوميليكس لوزنيكي ” .

وتنطلق المواجهة الثانية المرتقبة للمجموعة الأولى بين ” أوروجواي والمملكة ” في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب ” روستوف أرينا ” .

أما الختام فيأتي مع مباراة ” إيران وإسبانيا ” التي ستنطلق في تمام الساعة 9 مساءً بملعب ” كازان أرينا ” .